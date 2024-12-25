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زراعة الشرقية تعقد دورة لصناعة العطور بالتعاون مع جامعة الزقازيق

دورة لصناعة العطور
دورة لصناعة العطور بالتعاون مع جامعة الزقازيق

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة  بمحافظة الشرقية أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق نفذت المديرية أولى فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بصناعة العطور وذلك برعاية المهندس علاء الدين فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

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أساتذة الجامعة مع مدير معهد بحوث ووقاية النبات 

جاء ذلك  بحضور الدكتور خالد محروس عميد الكلية والدكتور مصطفى عبد الرحيم مدير مركز التربة والغذاء والدكتور رفعت صابر أستاذ الكيمياء الحيوية والدكتور عطا الصابر مدرس الكيمياء والمهندس محمد الجندى خبير تصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور ناصر السركسي أستاذ بكلية الزراعة.

مناقشة التعريف بصناعة العطور

أشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  إلى أن الدورة التدريبية تناولت مناقشة عدة موضوعات منها التعريف بصناعة العطور وتاريخ المواد العطرية وكيفية استخلاصها والفرق بين أنواع العطور والطرق المتنوعة لغش العطور وكيفية معرفة الزيوت العطرية المستخدمة والتي تمكن مصنعى العطور من الغش فيه وايضا كيفية تصنيع العطور وتخزينها بالطرق السليمة للتخزين وطرق تحويل العطر الزيتي إلى مائى لعمل معطرات الجو.

عمل مجموعة من النماذج لعطور مختلفة 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه في ختام المحاضرة النظرية تم الإنتقال إلى معمل بحوث التربة والغذاء بالكلية لعمل مجموعة من النماذج لعطور مختلفة مثل الشانيشيل والياسمين والمسك والتعرف على كيفية التفرقة بين الزيوت الثقيلة والزيوت الخفيفة.

 وفى نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة مع الحضور والاستماع إلى كافة استفساراتهم  والرد عليها.

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محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة استصلاح الأراضي محافظة الشرقية فى اطار البروتوكول الموقع مديرية الزراعه كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق

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