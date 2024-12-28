بعد انهيارها بسبب مرض والدها، من هي ألفت عمر؟

احتلت الفنانة ألفت عمر محركات البحث بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وطلبت من متابعيها الدعاء لوالدها الذي يرقد في غرفة العناية المركزة حاليا.

وألفت عمر من مواليد 1973، اتجهت للعمل في التمثيل بعد تخرجها في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان أول ظهور لها في مسلسل "نسر الشرق" الجزء الأول منه، ومن أفضل الأدوار التي قدمتها مع الفنانة يسرا في مسلسل “قضية رأى عام” وكان بمثابة نقلة في تاريخها الفني، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال منها “سارة” بطولة النجمة حنان ترك، و"ولاد ناس".

آخر أعمال ألفت عمر

وعلى صعيد آخر انتهت ألفت عمر من تصوير دورها في مسلسل "فوبيا" والذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نرمين الفقي المقربة ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.

والمسلسل ينقسم لمجموعة من القصص هذه هي إحداها وتشارك ألفت بطولة هذه الحكاية مع نرمين الفقي وأمير صلاح الدين وغادة طلعت، وفي القصص الأخرى كل من سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي، والمسلسل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، والذي التقت ألفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان "الميثاق"، وتدور أحداثه في اقتباس جديد لقصة فاوست الذي يعقد اتفاقا مع الشيطان ويلعب البطولة فتحي عبد الوهاب بينما تلعب ألفت عمر دور زوجته.

ولم تتمالك ألفت دموعها وبكت بحرقة شديد،مؤكدة أن والدها حالته الصحية حرجة للغاية وإنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكن هناك أمل حسبما أخبرها الطبيب المعالج له.

تدهور الحالة الصحية لوالد ألفت عمر

وأضافت ألفت أنها لم تجد أمامها سوى الطلب من جمهورها الدعاء لوالدها، حتى يخرج من تلك الأزمة الصحية الصعبة.

تعرض ألفت عمر لوعكة صحية

من جانب آخر كانت الفنانة ألفت عمر تحدثت عن تفاصيل تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية ومعاناتها مع الغدة الدرقية.

وقالت ألفت عمر خلال لقائها مع فيتو: هي كانت كبوة واكتشفت أنها الغدة الدرقية وتسببت في زيادة وزني ووجهي واحتباس في المياه، ولكني تلقيت العلاج بطريقة مختلفة وأصبحت في حالة صحية جيدة ولكني ما زلت مستمرة في مرحلة العلاج حتى الآن.

وأضافت ألفت عمر: "وفيه ناس كتير سألت عليَّ وأنا ظهرت في بث مباشر لكي أطمئن الجمهور على حالتي الصحية.

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