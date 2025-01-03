أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخسر من شباب بلوزداد.. محمد صلاح يعلن أن الموسم الحالي هو الأخير مع ليفربول.. إيقافات وغرامات بالجملة في عقوبات الجولة السابعة بالدوري المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خسر الأهلي من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدد الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول، تصريحاته بشأن احتمالية رحيله عن الريدز بنهاية الموسم، مشيرًا إلى عدم وجود تقدم في محادثات تمديد عقده.

وأكد محمد صلاح (32 عامًا)، والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ17 هدفًا، رغبته في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى كطريقة مثالية لإنهاء مسيرته مع ليفربول.

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل رسمي، فوز فريق الإسماعيلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 0/3، بعد مخالفة الأخير للوائح وقيامه بإشراك 6 لاعبين أجانب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

كأس مصر، فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره الأوليمبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي، في المباراة التي جرت على استاد جهاز الرياضة العسكري في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

سجل طلائع الجيش أربعة ركلات جزاء وأضاع واحدة.

وأحرز الأوليمبي ثلاث ركلات وأضاع ركلتين.

حرص نادي بيراميدز، على تنظيم استقبال رسمي لبعثة نادي الترجي التونسي الشقيق لدى وصولها إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال بعثة نادي الترجي لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وفد من نادي بيراميدز يتقدمه شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي.

حقق فريق إنبي الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة، في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل أحمد نادر حواش هدف إنبي في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 48 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها ببراعة في الشباك.

انتهت مباراة فريقي فاركو ضد الترسانة بنتيجة 1/3 لفاركو، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق فاركو لدور الـ16.

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

انتهت مباراة فريقي الجونة والقناة بنتيجة 0/2 للجونة، على ملعب خالد بشارة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل فافور حكيم وسيف شيكا هدفي فريق الجونة في مرمى القناة.

الدوري المصري، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

الكاف، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة نورا سمير لإدارة لقاء منتخبي إثيوبيا وزامبيا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما.

اقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم من إتمام المفاوضات بشكل إيجابي مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب تونس، بداية من شهر فبراير المقبل.

وذلك بعدما وافق المدرب البرتغالي على جملة الشروط التي قدمها الجانب التونسي وأبرزها عدم اصطحاب أكثر من مدربين مساعدين ضمن طاقمه الجديد فضلا عن خفض أجرته السنوية.

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