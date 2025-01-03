بعد أزمة تذاكر المباراة، بيراميدز يستقبل بعثة الترجي بمطار القاهرة (صور)

حرص نادي بيراميدز، على تنظيم استقبال رسمي لبعثة نادي الترجي التونسي الشقيق لدى وصولها إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يستقبل بعثة الترجي

وكان في استقبال بعثة نادي الترجي لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وفد من نادي بيراميدز يتقدمه شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، وقدم باقة ورود للبعثة، وأشرف على إنهاء كافة إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة في التجمع الخامس.

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يحل الترجي على بيراميدز في السادسة من مساء بعد غدا الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا بشأن أزمة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق خلال مباراة بيراميدز بـ دوري أبطال أفريقيا يتضمن عدد وسعر التذاكر المطروحة وموعد وأماكن بيعها.

بيان الترجي التونسي

وقال الترجي في بيانه عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك" يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية أن الكتابة العامة للنادي تلقت مراسلة تعلمها أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهيرنا التي ستكون حاضرة خلال مباراتنا أمام بيراميدز يوم الأحد القادم بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة بما يعادل 5 بالمائة من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب.

واضاف " هذا وسيتم بيع التذاكر يوم السبت 4 يناير من الساعة 12:00 ( منتصف النهار ) إلى الساعة الثامنة مساءً بفرع WE في شارع الطيران بمدينة نصر مع اشتراط إظهار جواز السفر واختتم " وقد تم تحديد ثمن التذكرة ب1300 جنيه مصري.

بيان نادي الترجي

وأصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا منذ أيام أعلن فيه عدم استجابة بيراميدز لطلبه بشأن التذاكر الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي أنصاره أن إدارة النادي وجهت 4 خطابات في شأن التذاكر الخاصة بمباراتنا القادمة ضد بيراميدز المصري، وطلبت تمكين جماهيرنا الذين سيتحولون إلى القاهرة لحضور اللقاء من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي تعرض لها جمهورنا في المناسبات السابقة".

وأضاف: "لقد وجه الترجي مراسلة أولى إلى إدارة بيراميدز يوم 18 ديسمبر وأمام غياب أي رد على هذا الخطاب، وجه النادي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى".

وأكمل البيان: "نظرا لعدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز، خاطب الترجي، الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس الغرض عن طريق الاتحاد التونسي وذلك يوم 27 ديسمبر

يذكر أن بيراميدز خسر في لقاء الجولة الثالثة ضد الترجي بهدفين دون رد على ملعب رادس.

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