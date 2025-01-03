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رياضة

كأس مصر، الجونة يفوز على القناة 0/2 في مباراة الكروت الحمراء ويصعد لدور الـ16

الجونة والقناة، فيتو
الجونة والقناة، فيتو

انتهت مباراة فريقي الجونة والقناة بنتيجة 0/2 للجونة، على ملعب خالد بشارة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل فافور حكيم وسيف شيكا هدفي فريق الجونة في مرمى القناة.

كما تلقى أحمد رضا لاعب الجونة البطاقة الحمراء في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 66 تلقى محمود بحيري لاعب القناة البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق الجونة لدور الـ16.

تشكيل الجونة ضد القناة

ضم تشكيل فريق الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: عصام صبحي – أحمد العش – أحمد عبد الرسول – أحمد رضا.

خط الوسط: عبدالجواد تعلب – رضا صلاح – نور السيد – فافور حكيم.

خط الهجوم: أوجو صامويل – حسام إيفونا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين وأحمد مجدي كهربا وأحمد شوشة ومحمد محمود وسيف شيكا ومحمود حسونة ومازن ياسر وأرنود ومروان محسن.

تشكيل القناة أمام الجونة

كما ضم تشكيل القناة بقيادة مدربه عبد الناصر محمد:

حراسة المرمى: محمود خليل.

خط الدفاع: فؤاد طه – ميشو عمارة – إسلام حليمة – محمد شرقية.

خط الوسط: محمود حرشة – حجاج عويس – عمرو بركات – مودي شلاطة.

خط الهجوم: أحمد راشد – حسين رجب.

 

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الجونة القناة كأس مصر علاء عبد العال عبد الناصر محمد

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