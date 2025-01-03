الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

زيزو ينتظم في مران الزمالك رغم إصابته بنزلة برد

زيزو
زيزو

 انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض "زيزو" للإصابة بنزلة برد خلال الساعات الماضية قبل أن يخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب قبل انطلاق المران، وشارك زيزو في الفقرة البدنية بصورة طبيعية، قبل المشاركة في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المرتقب.
 

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، في معسكر مغلق غدا السبت بالإسكندرية. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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