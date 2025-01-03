نورا سمير حكما لمباراة إثيوبيا وزامبيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عاما

الكاف، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة نورا سمير لإدارة لقاء منتخبي إثيوبيا وزامبيا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما.

نورا سمير حكما للساحة ويعاونها كل من مي حسن مساعد أول وجمالات أحمد مساعد ثاني وشاهندا المغربي حكما رابعا.

موعد مباراة ناشئي إثيوبيا وزامبيا

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الجمعة ١٧ يناير المقبل ٢٠٢٥ على إستاد بيكا في أديس أبابا بأثيوبيا والتي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

نورا سمير من المحكمات الدوليات اللاتي تملك خبرات وقدرات كبيرة بين محكمات القارة السمراء في إفريقيا والتي تقدم أداء لافتا في جميع مبارياتها.

الطاقم المعاون لنورا سمير

مي حسن وجمالات أحمد من المساعدات لا خلاف عليهما وفي أدائهما المتميز والمشرف حيث يقدمان أفضل أداء في كل البطولات التي يشاركن فيها ويشاركان بصفة مستمرة في مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية وتعتمد عليهما لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكل كبير.

أما شاهندا المغربي فتعتبر سفيرة محكمات مصر، حيث تمثل بلادها في الكثير من المحافل الدولية والقارية، وتقدم أداء لافتا ودائما تضع بصمة كبيرة في اهتمامات الاتحادين الأفريقي والدولي.

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