رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت 0/3 بالدوري لمخالفة اللوائح

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل رسمي، فوز فريق الإسماعيلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 0/3، بعد مخالفة الأخير للوائح وقيامه بإشراك 6 لاعبين أجانب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

قرارات أخرى لرابطة الأندية

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش

إيقاف حميد ماو مكامي لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد

مباراة الزمالك والاتحاد:

إيقاف عبد الغني محمد عبد الغني رضوان لاعب الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الجونة وبيراميدز

إيقاف كرونسلاوف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15000 جنيه وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية.

مباراة فاركو وسموحة

إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة زد إف سي وبتروجت

إيقاف حمدي علاء السيد لاعب فريق زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15000 جنيه وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية.

إيقاف السيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي:

انذار إداري فريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب إشراك لاعب لا يحق له الاشتراك قانونا.

مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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