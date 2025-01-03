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رياضة

إنبي يفوز على حرس الحدود 0/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

حقق فريق إنبي الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة، في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل أحمد نادر حواش هدف إنبي في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 48 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها ببراعة في الشباك.

وبهذه النتيجة، يصعد فريق إنبي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وينتظر الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا.

تشكيل إنبي لمباراة حرس الحدود

وضم تشكيل إنبي بقيادة مديره الفني محمد إسماعيل:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع:  محمد حامد - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط:أحمد خالد – مودي ناصر – مصطفى شكشك – علي فوزي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش – رفيق كابو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، البدلاء: رضا السيد وأحمد أوفا ومحمد حتحوت ومحمد وسام وفتحى السيد وأحمد العجوز وصلاح زايد وتيندرى مونوفو ومحمد سمير "مواليد 2006".

تشكيل حرس الحدود أمام إنبي

وضم تشكيل حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد يوسف:

وجاء تشكيل حرس الحدود كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف روقا – محمد الدغيمي.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – محمد مصطفى.

 

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