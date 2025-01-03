الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

خطوة واحد تفصل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب تونس

كارلوس كيروش، فيتو
كارلوس كيروش، فيتو

اقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم من إتمام المفاوضات بشكل إيجابي مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب تونس، بداية من شهر فبراير المقبل.

وكشفت مصادر قريبة من الاتحاد التونسي لموقع “إرم نيوز”  أن لجنة التسوية التي يرأسها كمال إيدير منذ 15 أغسطس الماضي، وتتولى تسيير شؤون كرة القدم في تونس بتكليف من الاتحاد الدولي - فيفا، أن اللجنة أنهت مفاوضاتها مع كارلوس كيروش بالاتفاق النهائي.

وذلك بعدما وافق المدرب البرتغالي على جملة الشروط التي قدمها الجانب التونسي وأبرزها عدم اصطحاب أكثر من مدربين مساعدين ضمن طاقمه الجديد فضلا عن خفض أجرته السنوية.

كيروش يوافق على شروط الاتحاد التونسي

ووافق كيروش (71 عاما) على شروط الاتحاد التونسي للعبة وينتظر أن يحل بتونس في النصف الثاني من الشهر الجاري لإتمام الجولة الأخيرة من المفاوضات وتوقيع عقده الذي سيمتد حتى ديسمبر 2026.

وقالت مصادر قريبة من منتخب تونس إن الاتفاق تم رسميا بين لجنة التسوية وكارلوس كيروش لكن خطوة واحدة هامة لا تزال تفصل المدرب البرتغالي عن بداية مهامه وتتمثل أساسا في موافقة وزارة الرياضة على الراتب الذي سيحصل عليه المدرب الجديد.

وتُشرف وزارة الرياضة في تونس على دفع الرواتب الشهرية لمدربي المنتخبات في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، كما تتولى أيضا الإنفاق على تنقلات المنتخبات التونسية في حال المشاركة في مسابقات خارج البلاد.

مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

ويملك كارلوس كيروش سجلا تدريبيا لافتا إذ أشرف على منتخبات قطر والبرتغال والإمارات ومصر وجنوب إفريقيا وإيران وكولومبيا.

وقاد المدرب البرتغالي كلا من جنوب إفريقيا (2002) والبرتغال (2010) وإيران (2014 و2018) للوصول إلى كأس العالم.

أما على مستوى الأندية، فقد درب سبورتنج لشبونة، ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي لكرة القدم  وريال مدريد.

ومنذ يناير 2024، أشرف على المنتخب التونسي 4 مدربين كان آخرهم قيس اليعقوبي الذي حل مدربا مؤقتا بعد استقالة فوزي البنزرتي وأشرف على رفاق علي العابدي في مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 قبل إعلان رحيله بعد تأهل صعب لنسور قرطاج للنهائيات.

وشهدت نتائج المنتخب التونسي منذ بداية العام الحالي تراجعا مدويا بخروجه من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار فضلا عن تأهله ثانيا في مجموعته إلى النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل.

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