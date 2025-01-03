الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، في بيان لها اليوم الجمعة، استعدادها لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية.

الأردن يستعد لتزويد سوريا باحتياجتها من الطاقة

وقالت وزارة الطاقة الأردنية: "إن البدء في تزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال التيار ونقوم بتجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي بالطاقة الكهربائية بناء على طلب سوريا ".

زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا

وأكدت وزارة الطاقة الأردنية في بيانها: "أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز حتى الحدود السورية".

وفي شهر ديسمبر الماضي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق والتقى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، الملقب بـ “الجولاني”، وعددًا من المسئولين السوريين.

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