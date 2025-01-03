الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

سوريا تدفع بتعزيزات عسكرية على حدود لبنان

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

دفعت إدارة العمليات في سوريا، اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان، وذلك وفقًا لشبكة «العربية».

سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان

ومنتصف ديسمبر الماضي، قال قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع: إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان على الإطلاق، وإنها ستكون سندًا له.

وأضاف الجولاني، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و“سنبتعد عن الثأر”، بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد.

هدية جنبلاط للجولاني 

وقدم جنبلاط هدية لقائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في زيارة تأتي عقب سقوط نظام بشار الأسد، عبارة عن كتاب عن جده الأمير شكيب أرسلان.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وصل الشهر الماضي، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

جنبلاط يلتقي مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير

والتقي جنبلاط بزعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني في قصر الشعب في دمشق. 

ورافق جنبلاط وفد كبير من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وزراء حاليين وسابقين.

ويعتبر جنبلاط منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 من أشد المعارضين لنظام  بشار الأسد وشكل رأس حربة ما عرف بالرابع عشر من مارس الذي ضمت شخصيات سياسية لبنانية عارضت النظام السوري.

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