"غاز مصر" تتعاقد على رفع كفاءة 10 محطات قياس في الأردن بـ 9.4 ملايين دولار

وافقت شركة غاز مصر، على توقيع عقد مع الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز الطبيعي لتنفيذ أعمال رفع كفاءة 10 محطات قياس بالأردن.

وأوضحت مصادر من شركة غاز مصر لـ فيتو أن القيمة التقديرية للتعاقد تقدر بـ 9.4 مليون دولار، على أن يكون مدة التنفيذ 52 أسبوعًا.

ويشار إلى أن غاز مصر، حققت أرباحًا بلغت 180.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 138.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 4.93 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 3.61 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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