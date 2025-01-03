زلزال يضرب العاصمة الجزائرية

أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية اليوم الجمعة، بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر في العاصمة الجزائر.

هزة أرضية تضرب العاصمة الجزائرية

وبحسب بيان نشره المركز في صفحته على موقع "فيسبوك"، تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة زوالا و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجة على سلم ريختر.

وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ 4 كم جنوب شرق منطقة دار البيضاء، في ولاية الجزائر.

ومن جهتها، كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه لم يتم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل بعد عملية التعرف والاستطلاع عبر مراكز التنسيق العملي لولايات الجزائر، البليدة.

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