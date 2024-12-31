زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم الثلاثاء، محافظة كرمان الإيرانية.

زلزال قوي يضرب إيران

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أفاد مركز رصد الزلازل الوطني، أن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجة لحد الآن.

زلزال بقوة 5.6 درجة وقع في محافظة خوزستان قرب منطقة مسجد سليمان في غرب إيران

وفي 5 ديسمبر، ضرب إيران زلزال بقوة 5.6 درجة وقع في محافظة خوزستان قرب منطقة مسجد سليمان في غرب إيران.

وكان مركز الزلزال منطقة هفتكل وهزّ معظم مناطق المحافظة.

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