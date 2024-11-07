الخميس 07 نوفمبر 2024
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رياضة

بقيادة القندوسي، الإعلان عن قائمة منتخب الجزائر في معسكر نوفمبر

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، قائمة اللاعبين لمباراتي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال التوقف الدولي للمنتخبات في شهر نوفمبر.

ويلعب منتخب الجزائر مع كل من غينيا الاستوائية وليبيريا في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات وبعد أن ضمن رسميا تأهله إلى البطولة التي ستقام في المغرب 

وشهدت قائمة منتخب الجزائر تواجد أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأيضا تواجد القائد رياض محرز.

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