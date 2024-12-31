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محافظ بني سويف يكرم موظفَيْن بالديوان العام لبلوغهما سن المعاش (صور)

محافظ بني سويف يكرّم
محافظ بني سويف يكرّم محمود زكي وعاطف علي لبلوغهما سن المعاش

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اثنين من موظفي الديوان العام لبلوغهما سن الإحالة للمعاش، وهما "محمود زكي" مدير الاتصال السياسي، و"عاطف علي" رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ومسؤول الضيافة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام. 

محافظ بني سويف يكرّم محمود زكي وعاطف علي لبلوغهما سن المعاش
محافظ بني سويف يكرّم محمود زكي وعاطف علي لبلوغهما سن المعاش

جاء ذلك بحضور قيادات ديوان عام المحافظة، حيث قدم المحافظ درع محافظة بني سويف للمكرّمين تقديرًا لمسيرتهما المهنية المميزة وعطائهما الوظيفي الذي ساهم في دعم منظومة العمل داخل المحافظة. 

الاحتفاء بالكوادر التي تفانت في أداء واجباتها المهنية

وخلال كلمته، عبّر محافظ بني سويف عن تقديره العميق للمكرّمين، مشيدًا بدورهما كنموذج يُحتذى به في الالتزام والإخلاص طوال فترة عملهما.

وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار نهج المحافظة للاحتفاء بالكوادر التي تفانت في أداء واجباتها المهنية، معربًا عن أطيب أمنياته لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما المستقبلية. 

محافظ بني سويف يكرّم محمود زكي وعاطف علي لبلوغهما سن المعاش

من جانبهما، عبّر "محمود زكي وعاطف علي" عن بالغ شكرهما وامتنانهما لهذه اللفتة الكريمة، وأكدا أن فترة عملهما بالمحافظة، خاصة تحت قيادة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ونائبه الدكتور بلال حبش، كانت من أزهى الفترات المهنية، مشيرين إلى مناخ العمل الإيجابي الذي تميز بالتعاون، والتحفيز، والتعامل الراقي، مما ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة.

مشروع تمكين الشباب بمحافظة بني سويف

كما أشارا إلى مشروع تمكين الشباب الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن قيادة المحافظ الشاب ونائبه تُعد نموذجًا ناجحًا لهذا المشروع بفضل رؤيتهما الاستراتيجية وسعيهما لتحسين منظومة العمل. 

محافظ بني سويف يكرّم محمود زكي وعاطف علي لبلوغهما سن المعاش

حضر حفل التكريم الذي أُقيم في نادي الإدارة المحلية عدد من قيادات محافظة بني سويف، وفي مقدمتهم الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، بالإضافة إلى النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، وأكد الحضور أن هذا التكريم يعكس اهتمام المحافظة بتقدير جهود أبنائها المخلصين الذين أسهموا في خدمة المجتمع وتطوير الأداء الإداري. 

 

محافظ بني سويف يكرّم محمود زكي وعاطف علي لبلوغهما سن المعاش

واختُتم الحفل بأجواء مليئة بالود والتقدير، حيث تبادل الحضور التهاني مع المكرّمين، مؤكدين أن روح الإخلاص والتفاني التي جسدها الموظفان ستظل نموذجًا يُلهم باقي العاملين لمواصلة العمل والارتقاء بمستوى الأداء داخل المحافظة. 

 

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