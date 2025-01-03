الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بنكتة وتصفيق، بايدن يبدأ خطابه بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول خطاب علني له في البيت الأبيض بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وتفجير شاحنة تسلا سايبرتراك في لاس فيجاس بنكتة.


وقال بايدن للمشاركين في مراسم تعيين قضاة في مختلف محاكم البلاد وهو يصعد إلى الميكروفون وسط تصفيق الحضور: "أنا متأكد من أنكم تصفقون لأنني ظهرت أخيرا".

وبعد النكتة، قال بايدن إنه عقد اجتماعا لجميع أجهزة الدفاع والاستخبارات الأمريكية في غرفة العمليات بالبيت الأبيض فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وحادثة لاس فيجاس، وقضى "الكثير من الوقت" في الاجتماعات.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى مقر إقامته الرسمي في واشنطن في وقت سابق الخميس لحضور مراسم تعيين القضاة.

وفي وقت سابق، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلطات تحقق في ما إذا كان هناك رابط بين هجوم نيو أورليانز، وانفجار شاحنة "تسلا سايبرتراك" أمام فندق دونالد ترامب في لاس فيجاس مؤخرا.

من جهته، ذكر المياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة أن الانفجار يبدو أنه عمل إرهابي، مشيرا إلى أنه تم استئجار كل من شاحنة "تسلا سايبرتراك" والقنبلة الانتحارية "F-150" في نيو أورليانز وربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الامريكي جو بايدن البيت الأبيض نيو أورليانز شاحنة تسلا سايبرتراك لاس فيجاس مراسم تعيين قضاة أجهزة الدفاع والاستخبارات الأمريكية غرفة العمليات بالبيت الأبيض انفجار شاحنة تسلا سايبرترك فندق دونالد ترامب
ads

الأكثر قراءة

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

بستوري على إنستجرام، زيزو يثير قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بنكتة وتصفيق، بايدن يبدأ خطابه بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا اليوم بـ 9 محافظات

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية