بنكتة وتصفيق، بايدن يبدأ خطابه بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول خطاب علني له في البيت الأبيض بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وتفجير شاحنة تسلا سايبرتراك في لاس فيجاس بنكتة.



وقال بايدن للمشاركين في مراسم تعيين قضاة في مختلف محاكم البلاد وهو يصعد إلى الميكروفون وسط تصفيق الحضور: "أنا متأكد من أنكم تصفقون لأنني ظهرت أخيرا".

وبعد النكتة، قال بايدن إنه عقد اجتماعا لجميع أجهزة الدفاع والاستخبارات الأمريكية في غرفة العمليات بالبيت الأبيض فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وحادثة لاس فيجاس، وقضى "الكثير من الوقت" في الاجتماعات.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى مقر إقامته الرسمي في واشنطن في وقت سابق الخميس لحضور مراسم تعيين القضاة.

وفي وقت سابق، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلطات تحقق في ما إذا كان هناك رابط بين هجوم نيو أورليانز، وانفجار شاحنة "تسلا سايبرتراك" أمام فندق دونالد ترامب في لاس فيجاس مؤخرا.

من جهته، ذكر المياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة أن الانفجار يبدو أنه عمل إرهابي، مشيرا إلى أنه تم استئجار كل من شاحنة "تسلا سايبرتراك" والقنبلة الانتحارية "F-150" في نيو أورليانز وربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما.

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