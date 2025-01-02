ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وعلاقته بهجوم نيو أورليانز

كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عن معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

عمل إرهابي

ورجح ماسك، أن يكون الانفجار الذي وقع في سيارة من طراز "سايبر ترك" أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيجاس يوم الأربعاء، عملًا إرهابيًّا.

وقال ماسك في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" إنه "من المرجح أن يكون (الانفجار) عملًا إرهابيًّا".

New footage shows the Tesla Cybertruck exploding at the entrance of the Trump Hotel in Las Vegas. WATCH pic.twitter.com/GAnY4DATYp January 1, 2025

وأضاف: "الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدًّا و/ أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر ترك المستأجرة"،

وأكد أن الانفجار "لا علاقة له بالمركبة نفسها. كانت جميع أجهزة القياس عن بعد للمركبة إيجابية وقت الانفجار".

انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وهجوم نيو أورليانز

واختتم منشوره بالقول إنه "تم استئجار سيارة تسلا سايبر ترك و(القنبلة الانتحارية) التي نفذت هجوم نيو أورليانز من شركة (Turo)، وربما يكون هناك رابط بين الحادثين".

وأعلنت شرطة لاس فيجاس أن مركبة من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.

وأفاد قائد شرطة لاس فيجاس، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحفي بأن "هناك شخص ميت داخل سايبر ترك، بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون من جروح طفيفة".

BREAKING: The Cybertruck explosion at Trump Tower in Las Vegas was “intentional” according to law enforcement and is being investigated as a “potential act of terrorism”



Elon Musk has also confirmed the explosions were caused by large fireworks or bombs, not the vehicle itself pic.twitter.com/v1EzP6gBcL — America (@america) January 1, 2025

وبحسب قائد الشرطة فإن السيارة الكهربائية توقفت عند البوابة الزجاجية لفندق ترامب الدولي وبعدها حدث "انفجار كبير".

وأظهرت لقطات فيديو الشاحنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ متوقفة عند مدخل الفندق قبل أن تشتعل فيها النيران ثم تتتالى انفجارات صغيرة أشبه باشتعال ألعاب النارية.

هجوم نيو أورليانز

وفي مؤتمره الصحفي، أشار قائد الشرطة إلى هجوم نيو أورليانز، لكنه لم يربط صراحة بين الواقعتين، قائلا إن السلطات في لاس فيجاس "تتخذ كل الاحتياطات التي نحتاج إليها للحفاظ على سلامة مجتمعنا".

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، ارتفاع عدد قتلى هجوم نيو أورليانز إلى 15 شخصًا، فيما أكدت السلطات أن منفذ الهجوم أمريكي خدم في الجيش كمتخصص في تكنولوجيا المعلومات.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أخطر بالانفجار وقد أمر فريقه بتقديم أي مساعدة فيدرالية عند الحاجة.

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