شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

في حادثة غريبة من نوعها، قامت شابة شابة سورية تقيم في مدينة بورصة، شمال غرب تركيا، بطعن طبيب أسنان طلب منها خفض صوتها في غرفة الانتظار.

شابة سورية تطعن طبيبا تركيا

ووثق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مثبتة في العيادة، الحادثة الصادمة، حيث هاجمت الشابة الطبيب (60 عامًا)، بسكين مطبخ كبير الحجم، وطعنته في كتفه على مرأى من الموجودين، وبينهم أطفال.

ولم تنقل كاميرا المراقبة ما دار بين المهاجمة والضحية من كلام، قبل الهجوم الذي استقرت فيه السكين في كتف الطبيب بينما فرت الشابة من العيادة.

كواليس الجريمة في عيادة الطبيب

وقالت وسائل إعلام محلية، إن حمدة حسين ياسين (25 عامًا)، طعنت الطبيب بعد أن خرج من غرفة العلاج لتنبيهها على ضرورة خفض صوتها وعدم الشتم، بهدف عدم إزعاج المتواجدين في العيادة الخاصة.

ولم يتضح بعد سبب المشكلة التي دفعت الشابة لرفع صوتها في الحديث والشتم، قبل أن يتدخل الطبيب وتنتهي الحادثة بذلك الشكل الصادم.

وظهر الطبيب بصحة جيدة وتحدث للإعلام بعد علاجه في المستشفى وسحب السكين من كتفه الأيسر.

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