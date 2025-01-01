انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

ذكرت وسائل إعلام محلية تركية، أن انهيارًا جليديًّا ضرب جرافة كانت تعمل على فتح الطريق في مدينة بيتوششاب بمحافظة شرناق جنوب شرقي تركيا.

انهيار جليدي في تركيا

وحسب المعلومات فإن سائق الجرافة نجا من الحادث، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من تحت أكوام الثلج، وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بأنها جيدة.

وفي الفترة الأخيرة شهدت أكثر من دولة حادث انهيار جليدي، ففي النمسا، أعلنت السلطات أن انهيارًا جليديًّا حدث بالقرب من منتجع سولدن النمساوي للتزلج، أدى إلى مصرع شخصين، ويبحث رجال الإنقاذ عن شخصين آخرين يعتقد أنهما مدفونان تحت الثلوج.

خدمة الإنقاذ الجبلية

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن خدمة الإنقاذ الجبلية قالت: إنه تم انتشال جثة شخص، بينما تم إنقاذ آخر حيًّا لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

ويبدو أن الانهيار الجليدي حدث بالقرب من ملجأ جبلي، مارتن-بوش-هويت، على ارتفاع حوالي 2500 متر (8200 قدم) فوق مستوى سطح البحر.

ولم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى الموقع إلا بطائرة هليكوبتر.

انهيار جليدي في النمسا

واشتبه المسؤولون في البداية في احتمال تورط ما يصل إلى 18 شخصًا، لكن تبين أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

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