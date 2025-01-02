الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انتشال 27 جثة وإنقاذ 25 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية

مركب هجرة غير شرعية،
مركب هجرة غير شرعية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عربية أنه تم انتشال 27 جثة وإنقاذ 25 مهاجرًا قبالة سواحل  جزيرة قرقنة التونسية.

محاولات للهجرة غير الشرعية عبر سواحل الجزائر

ولاحقا؛ أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، تقريرها العملياتي الأسبوعي للجيش، والذي يغطي الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2024.

وفي هذا السياق، قالت الوزارة انه تم إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر سواحل الجزائر، حيث تم إنقاذ (88) شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأشارت أيضًا إلى توقيف  (395) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني.

 إحباط محاولات هجرة غير شرعية

كما نجح حراس السواحل بالجزائر في إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد، حيث أنقذوا 545 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما أوقفت القوات 461 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري في الفترة بين 27 نوفمبر و3 ديسمبر الجاري بحسب ما صرح به وزارة الدفاع.

مصرع 3 مهاجرين قبالة سواحل شمال فرنسا

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جزيرة قرقنة التونسية سواحل الجزائر محاولات للهجرة غير الشرعية

مواد متعلقة

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

البحرية السنغالية تعلن غرق قارب هجرة أمام سواحلها وانتشال جثامين 26 ضحية

الشرطة المغربية: إحباط 45 ألف محاولة هجرة غير شرعية منذ بداية 2024

فاجعة في المتوسط، غرق مركب هجرة يحمل جنسيات عربية انطلق من ليبيا

هجرة غير شرعية وتهرب جمركى أبرزها، أمن المنافذ يحرر 91 قضية متنوعة
ads

الأكثر قراءة

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 2-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية