ذكرت وسائل إعلام عربية أنه تم انتشال 27 جثة وإنقاذ 25 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

محاولات للهجرة غير الشرعية عبر سواحل الجزائر

ولاحقا؛ أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، تقريرها العملياتي الأسبوعي للجيش، والذي يغطي الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2024.

وفي هذا السياق، قالت الوزارة انه تم إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر سواحل الجزائر، حيث تم إنقاذ (88) شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأشارت أيضًا إلى توقيف (395) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني.

إحباط محاولات هجرة غير شرعية

كما نجح حراس السواحل بالجزائر في إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد، حيث أنقذوا 545 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما أوقفت القوات 461 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري في الفترة بين 27 نوفمبر و3 ديسمبر الجاري بحسب ما صرح به وزارة الدفاع.

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