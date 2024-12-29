الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تحطم طائرة إماراتية خفيفة قبالة سواحل رأس الخيمة

طائرة خفيفة، فيتو
طائرة خفيفة، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الأحد، عن  تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغًا بشأن الحادث، مشيرا إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.

 


وختم البيان "تتقدم الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما".

 

انحرفت  طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية من طراز "بوينج 737-800" عن المدرج بعد هبوطها في مطار أوسلو تورب ساندفيورد، جنوب العاصمة النرويجية.

 

 طائرة هولندية تخرج عن مسارها

وفقًا للتقارير، تم تحويل الرحلة التي كانت في طريقها إلى أمستردام، إلى المطار بسبب مشكلة هيدروليكية  بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار أوسلو.

ولم تتلق خدمات الطوارئ أي تقارير عن إصابات بين الركاب البالغ عددهم نحو 182 شخصًا على متن الطائرة.  

 

حادث طائرة مأساوي آخر في كوريا الجنوبية

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث طائرة مأساوي آخر في  كوريا الجنوبية، حيث أدى انحراف طائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار موان الدولي جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إلى تحطمها ومصرع غالبية ركابها الـ181.

كما شهد مطار "هاليفاكس الدولي" في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية مساء أمس السبت، حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة "طيران كندا"، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط (عطل في عجلات الهبوط) ما أدى إلى انزلاقها على طول المدرج واشتعال النيران فيها دون وقوع إصابات خطيرة، وفق تقارير إعلامية.

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