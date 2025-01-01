الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

فقدان 20 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

أعلنت السلطات الإيطالية  عن فقدان نحو 20 راكبًا عقب غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط.

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا 

وقالت السلطات الإيطالية في بيانها، إنها متخوفة من مصرع عدد من المفقودين عقب غرق القارب

ووفقًا للتقارير، فإن حوالي 20 راكبًا في عداد المفقودين، وتعد فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة بعد مرور عدة ساعات على الحادث، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 7 ناجين تنحدر بينهم  طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

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وبحسب التقارير الأولية فقد أبحر القارب من ليبيا في محاولة لنقل مجموعة من المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

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وأكدت السلطات الإيطالية أن عمليات البحث لا تزل متواصلة بالرغم من تضاؤل الآمال في العثور على ناجين جدد.

وتعد جزيرة لامبيدوزا واحدة من أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا منذ سنوات، ورغم المخاطر الكبيرة، يستمر المهاجرون في محاولة الوصول إلى إيطاليا عبر القوارب، مما يؤدي غالبًا إلى مآس تتسبب في غرق وفقدان المئات.

وتشير بيانت وزارة الداخلية الإيطالية إلى أنه تم تسجيل حوالي 66 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2024 من خلال قوارب الهجرة، مقارنة بـ 158 ألف مهاجر وصلوا عام 2023.

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مهاجرين إيطاليا غرق قارب هجرة غير شرعية ليبيا

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