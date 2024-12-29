الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مصرع 3 مهاجرين قبالة سواحل شمال فرنسا

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، أن  ثلاثة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم، أثناء محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا، من شمال فرنسا.

مصرع 3 مهاجرين قبالة سواحل شمال فرنسا

 

وتم تأكيد حالات الوفاة بعد عملية إنقاذ، في وقت مبكر من صباح اليوم، شاركت فيها خدمات الطوارئ الفرنسية ومروحية "دوفين" تابعة للبحرية.

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ووصفت السلطات الفرنسية  محاولة عبور المهاجرين بأنها "صعبة" حيث تقطعت السبل بنحو 50 شخصا، في المياه وعلى الشاطئ بالقرب من بلدة سانجات، شمال فرنسا، حوالي الساعة السادسة صباحا، وساعد رجال الإنقاذ 45 فردا، من بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفيات.

وذكرت السلطات الفرنسية، أنه تم انتشال ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي من المياه، لكن لم يكن بالإمكان إنعاشهم، على الرغم من جهود الفرق الطبية.

عدد محاولات عبور قناة المانش

وتأتي مأساة اليوم، في ظل ارتفاع محاولات المهاجرين عبور القناة، مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

و26 ديسمبر الجاري، أعلن خفر السواحل الفرنسي، إنقاذ 107 مهاجرين، كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا في يوم عيد الميلاد، 25 ديسمبر الأربعاء الماضي.

وأشار المسؤولون إلى زيادة كبيرة في محاولات عبور قناة المانش خلال الأيام الماضية.

 

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فرنسا بريطانيا قناة المانش المهاجرين

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