نفذت مشروعات بقيمة مليارين و700 ألف جنيه، حصاد أعمال "مياه الفيوم" في 2024

أعدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تقريرًا للعرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شمل حصاد عمل الشركة طوال عام 2024، سواء أعمال جديدة أو أعمال إحلال وتجديد محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، وشبكات انحدار الصرف الصحي.

أعمال الإدارة العامة للمشروعات بشركة الفيوم لمياه الشرب

وجاء بالتقرير، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات، بتمويل من وزارة الإسكان، بتكلفة إجمالية 265 مليون جنيه، شملت مشروع إحلال وتجديد محطة رفع دفنو بقيمة تقديرية 37 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد ATS الخاص بمحطة معالجة صرف صحي قحافة، بقيمة 10 ملايين و780 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي طامية 1 بقيمة 5 ملايين جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوريد والإشراف على تركيب طلمبات غاطسة لمحطات أبوكساه وطامية وأبو جندير والعامرية، بقيمة 4 ملايين و500 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي أبو جنشو "أبشواي 3" بقيمة 27 مليون جنيه، ومشروع استكمال إحلال وتجديد محطة معالجة سنهور القبلية، بقيمة 23 مليون جنيه.

كما تم الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خط انحدار صرف صحي شارع بطل السلام، بقيمة 22 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة معالجة صرف صحي قحافة بقيمة 528 ألف جنيه، ومشروع توصيل صرف صحي المنطقة الموردة بقرية العجميين، بقيمة مليون و362 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد رافع مياه هوارة عدلان واللاهون، بقيمة 12 مليون و903 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع صيانة الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية بمحطة رافع صرف صحي الغابة الشجرية بأبو ديهوم، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد المهمات المدنية والكهروميكانيكية بمحطة رفع صرف صحي الحامولي بمركز يوسف الصديق بقيمة 7 ملايين و524 ألف جنيه، ومشروع توريد وتركيب أجهزة قياس تصرف وإنشاء غرف خرسانية وغرف صاج بقيمة 14 مليون ألف جنيه، ومشروع مد وتدعيم عزبة الصبيحات بقرية كفر محفوظ مركز طامية، بقيمة مليون و44 ألف جنيه، ومشروع توريد وتركيب أغطية فايبر جلاس بمحطة قحافة بقيمة مليون و700 ألف جنيه.

كما تم الانتهاء من كل من مشروع تأهيل محطة معالجة مياه صرف صحي قصر رشوان بقيمة 12 مليون و546 ألف جنيه، ومشروع تلافي ملاحظات محطة معالجة سنهور البحرية بقيمة 6 ملايين و310 ألف جنيه، استعدادًا لتشغيلهما، ومن المنتظر إنهاء وبدء تشغيل محطة معالجة صرف صحي شكشوك وهي إحدى مشروعات الدولة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خلال أيام، بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه مصري.

مشروعات التنفيذ الذاتي للشركة

كما أشار التقرير إلى الي أنه من مشروعات التنفيذ الذاتي لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لإنتهاء من تنفيذ العديد من الأعمال في قطاعي المياه والصرف بتكلفة إجمالية وصلت إلى 41 مليون و367 ألف جنيه خلال عام 2024، ففي قطاع المياه وبتكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليون و693 ألف جنيه، فقد تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه، ونقل توصيلات منزلية على خطوط جديدة، وتنفيذ وصلات منزلية، وإنشاء روافع، ومد وتدعيم خطوط مياه، بمختلف مراكز المحافظة بقيمة إجمالية 18 مليون و129 ألف جنيه، منها 2 مليون جنيه بمدينة الفيوم، و11 مليون و385 ألف جنيه بقرى مركز الفيوم ومن ضمنها ما قيمته 4 مليون و500 ألف لإنشاء رافع مياه بقرية تلات، لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرية وتوابعها، وفي مركز إطسا 2 مليون و133 ألف جنيه، وفي مركز سنورس بقيمة 3 ملايين و719 ألف جنيه، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال التي تم تنفيذها بمركز طامية مليون و742 ألف جنيه، وفي مركز يوسف الصديق بتكلفة إجمالية 798 ألف جنيه، وفي مركز أبشواى 875 ألف جنيه.

مشروعات ذاتية في قطاع الصرف الصحي

وتم تنفيذ أعمال تغيير وصلات، وإحلال وتجديد، وإصلاح كسور بخطوط الطرد، بتكلفة إجمالية 18 مليون و592 ألف جنيه، منها تنفيذ أعمال بمدينة الفيوم بتكلفة إجمالية مليون و703 ألف جنيه، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأعمال بقرى مركز الفيوم 9 ملايين و186 ألف جنيه، وبمركز سنورس مليون و173 ألف جنيه، وبمركز طامية 871 ألف جنيه، وبمركز أبشواى مليون و143 ألف جنيه، وبمركز يوسف الصديق 2 مليون و991 ألف جنيه، كما تم الإنتهاء من تنفيذ وصلات منزلية صرف صحي بمدينة يوسف الصديق، وقريتي الصعيدي والعزب بمركز الفيوم، والسعيدية بسنورس، وجارى تنفيذ وصلات بقرية سنرو مركز أبشواي، بتكلفة إجمالية 18 مليون و592 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من 70 % من الأعمال بالقرية.

مشروعات الصيانة

وكشف التقرير عن عمل صيانات لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والسيارات، بتمويل ذاتي قدره 98 مليون و645 ألف جنيه، شملت عمل صيانة وتوفير قطع غيار الي 27 محطة مياه رئيسية، ونقالي، ووحدات مرشحة، بالإضافة لأعمال صيانة المعامل والمخازن والورش وشبكات المياه، وتوفير قطع غيار الي 222 محطة معالجة ومحطات رفع وشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، وعمل صيانة الي 280 سيارة.

مشروعات الإدارة المحلية

كما شملت اعمال شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، طرح واستكمال وتنفيذ مشروعات صرف صحي ضمن خطة صرف صحي المحليات، بتكلفة إجمالية 532 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90 %، كما تم تنفيذ 80 % من خطة الإحلال والتجديد لمياه الشرب بتكلفة 94 مليون جنيه، وطرح واستكمال خطة الإحلال والتجديد للصرف الصحي بتكلفة 130 مليون جنيه،، كما تم الانتهاء من العديد من أعمال المبادرة "حياة كريمة" وتم تنفيذ ٨٠٪ من الخطة، بتكلفة إجمالية 2مليار و7٠٠ مليون، والانتهاء من طرح بعض أعمال مشروعات القرض الأوروبي بتكلفة 395 مليون يورو، بنسبة تنفيذ 38 % من الخطة.

أعمال نفذها قطاع التخطيط بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

فيما نفذ قطاع التخطيط أعمال الرفع المساحي، ودراسة الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، بشأن خدمة الصرف الصحي، فقد تم دراسة 50 شكوى، وإجراء أعمال الرفع المساحي اللازمة لدراستها، كما يقوم القطاع بعمل مناطق تخفيض الفاقد الفيزيائي (DMZs) والتي عملت على تخفيض نسبة الفاقد في مياه الشرب من 35% عام 2022 إلى 28% بنهاية عام 2024، وقامت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالاستجابة لشكاوى المواطنين وطلبات المقايسات بإجمالي 197 طلب وشكوى متعلقة بالمياه والصرف، كما قامت إدارة الدعم الفني بتركيب وصيانة العدادات، بإحلال وتركيب وفحص عدادات المياه لعدد 20500 مستفيد، وقامت الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي بعمل الدراسات الهيدروليكية اللازمة لتنفيذ عدد 45 منطقة تعاني من ضعف مياه الشرب بمختلف مراكز المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لتحسين خدمة مياه الشرب.

حصيلة اعمال قطاع المعامل في 12 شهر

كما أشار التقرير، إلى قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قدم العديد من الخدمات منها، مراقبة الجودة المستمرة لجميع المحطات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتجميع وتحليل أكثر من 399 ألف عينة من جميع المراحل بالمحطات الرئيسية والوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمنشآت الصناعية، وتزويد المعامل بأجهزة حديثة، وزجاجيات، وكيماويات، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل، وإعادة تأهيل وتجهيز معملي محطتي معالجة الصرف الصحي بقريتي مطرطارس وقصر رشوان، ومتابعة كفاءة التشغيل بالمحطات، كما تم عقد عدد من الشراكات مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، للحفاظ على البيئة، وتطهير الخزانات الخاصة ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، والمدارس، وعمل المسح البيئي والظاهري لمصادر محطات مياه الشرب بشكل دوري، للتأكد من سلامتها، وتقييم جودة المياه قبل وصولها لمحطات مياه الشرب.

كما يهتم القطاع بدعم الباحثين علميًّا ومعمليًّا في مجال تحاليل المياه، والأبحاث العلمية التي تخدم المجال، بالإضافة للمشاركة المجتمعية الفعالة في تدريب طلاب الجامعات، وتقديم الدعم الفني والعلمي لمشاريع طلاب مدرسة المتفوقين، والباحثين، وإعداد خطة سلامة ومأمونية مياه الشرب، وغيرها من الأعمال.

اعمال القطاع التجاري علي مدار العام

اما القطاع التجاري، فقد طور فرع إيرادات وخدمة عملاء أبشواي، وجاري تطوير فرع مركز ومدينة الفيوم، والتعاقد على إنشاء فرع مركز ومدينة يوسف الصديق، وكذا دمج البيانات الأساسية لفرعي مركزي الفيوم وإطسا، لإنشاء بيانات مركزية، تمهيدًا للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، كما تم تفعيل البرنامج الموحد لخدمة العملاء CRM، وبيع 60 ألف قطعة موفرة للعملاء والتعاقد على شراء 60 ألف قطعة أخرى لبيعها للعملاء بالفروع التجارية للشركة، كما تم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز القرض الدوار، وعقد بروتوكول مع 68 جمعية لتوصيل المياه والصرف إلى القرى الأكثر احتياجًا، والبدء في التعاقد على توصيلات الصرف الصحي لعدد من قرى حياة كريمة.

كما تم تفعيل طابعة الفواتير بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية، كما تم التعاقد وتفعيل منظومة (POS) بعدد 12 ماكينة للفروع التجارية للتسهيل على العملاء في السداد، وتفعيل 6 مراكز شحن بالفروع لخدمة العدادات مسبق الدفع، وتفعيل منظومة السداد عن طريق شركة (فوري وخالص) لسداد فواتير المياه، كما تم ضبط عدد 18196 توصيلة مخالفة، والتعاقد مع 22592 مشترك جديد لمياه الشرب، و8041 بخدمة الصرف الصحي، وحل 7884 شكوى من المواطنين تم حلها من قبل خدمة العملاء.

كما أن إدارة العلاقات العامة والتوعية والإعلام، تعاملت مع 41117 شكوى من المواطنين عن طريق الخط الساخن 125 وشكاوى بوابة مجلس الوزراء، واستقبال عدد 90 زيارة من طلاب المدارس والجامعات، كما قامت بتنفيذ 21 استطلاع رأي، وتنظيم 34 حملة توعية ميدانية، و7 قوافل مائية، و15 قافلة طبية، فضلًا عن التغطية الإعلامية، والمشاركة في العديد من الفعاليات التي نفذتها إدارات الشركة المختلفة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ الوصلات المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 11059 وصلة.

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