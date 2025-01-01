انقطاع مياه الشرب عن قرى 3 مراكز في الفيوم بسبب الصيانة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود أعمال صيانة بخط مياه شرب 1000مليمتر أمام عزبة عليوة، ما يستلزم قطع المياه لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباح غدا الخميس حتي الساعة 12 ليلًا من ذات اليوم.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب مدينة يوسف الصديق بالكامل وجميع القري التابعة للمركز عدا قريتي النزلة والحامولي، ويتأثر من مركز ابشواى قري "طبهار والنصارية وأبودنقاش وتوابعها "، ويتأثر بانقطاع مياه الشرب من مركز الفيوم، القري التابعة للوحدة المحلية بدسيا وتوابعها، وعزبه عاشور.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين، والمخابز والمستشفيات، بتخزين مياه الشرب التي تكفي حاجتهم خلال فترة انقطاع المياه، وتوفر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مياه الشرب النقية عن طريق تعبئة الفناطيس لمن يحتاج في حالة الضرورة القصوي من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 125.

وسيتم ضخ المياه للمناطق والقري المتأثرة فور الانتهاء من إصلاح العطل، وتصل مياه الشرب المناطق المتأثرة نباعا، وتصل المياه إلي مستوي الضغط الكامل خلال ساعتين من بداية ضخ المياه.

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