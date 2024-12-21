السبت 21 ديسمبر 2024
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مياه الفيوم تنظم ندوة مشتركة مع النيل للإعلام عن ترشيد استهلاك المياه

ندوة ترشيد استهلاك
ندوة ترشيد استهلاك مياه الشرب، فيتو

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بحضور محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدي مدير البرامج بقاعة مركز النيل للإعلام وبحضور عدد كبير من المواطنين.

محتوى الندوة

تناولت الندوة التوعوية أهمية المياه وأن ترشيد استهلاكها مسئولية مشتركة، وتتطلب التكاتف للحفاظ علي كل نقطة مياه من الإهدار في ظل التحديات التي تحيط بالبلاد،  ومحدودية الموارد المائية وثبات حصة مصر من مياه النيل والزيادة السكانية المرتفعة التي تشهدها الدولة، التي تتجاوز 2.5 مليون نسمة سنويا، وعلي الجميع أن يدرك حجم المشكلة وأن يعوا أن حلها يكمن في الترشيد وغرس سلوكيات إيجابية داخل كافة المجتمع حتى نعبر بوطننا لبر الأمان.

حصة مياه النيل لا تناسب الكثافة السكانية

كما جاء بالندوة أن حصة مصر من مياه النيل  55 مليار ونصف متر مكعب سنويًا، و5 مليارات متر مكعب ما بين مياه جوفية وأمطار وتحلية مياه البحر، و20 مليار متر مكعب يتم الحصول عليها من أعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، في حين أن الدولة تستورد 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية سنويا من السلع والمواد من دول الخارج، وهناك فجوة بين الموارد المائية وثباتها والزيادة السكانية المرتفعة والتي تتطلب زياده الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي مصادر المياه من التلوث.

مجهودات الدولة لتوفير كوب ماء نقي

كما تناولت الندوة مجهودات الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن مطابق للمواصفات الصحية، بدء من المأخذ مرورًا بمراحل تنقيتها وصولًا بحنفيات المستهلكين، وحث كافة فئات المجتمع علي ضرورة نشر التوعية بقضايا المياه، وحث المواطنين علي عدم الإسراف فيها واستخدامها قدر الاحتياج، وعدم إهدار المياه أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها والتصدي لكل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة تجاه المياه.

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كما تناولت الندوة التوعية بالحفاظ علي مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة وصرف الصرف العشوائي وماكينات الري بالمجاري المائية، وتصحيح المعلومات المغلوطة واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالقطع الموفرة التي تساهم في توفير مياه الشرب وتقلل تدفق المياه وفاتورة الاستهلاك الشهرية وهي متواجدة ومتاح شرائها والحصول عليها بكافه أفرع الشركة بكل المراكز.

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