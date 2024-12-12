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مياه الفيوم تنظم دورة للعاملين لتقييم المخاطر والوقاية منها

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو

 نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية للعاملين بالشركة، علي كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث، وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ،  بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة 

الهدف من تدريب العاملين على تقييم المخاطر والوقاية منها

ويهدف تدريب العاملين علي تقييم المخاطر، وإجراءات الوقاية منها، هو  الحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية،  وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ. 

دعم البرامج التدريبية للنهوض بالمستوي المهني للعاملين

وتدعم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، البرامج التدريبية بجميع التخصصات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة  من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة لتشكيل فرق عمل قوية تتمتع بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية اللازمة لتحسين وتطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية. 
 

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تكثيف دورات تنمية مهارات العاملين بقطاعات الشركة

وأكد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الإدارة  حريصة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة بمختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.
 

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