مياه الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد الاستهلاك بقرية سعد روبي

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة حول ترشيد استهلاك المياه، بقرية سعد روبى بمركز طامية، استهدفت السيدات المترددات علي القافلة الطبية، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء وتنمية الإنسان المصري

محتوي الندوة والهدف منها

تناولت الندوة طرق ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الإهدار، واستخدامها قدر الاحتياج دون إسراف أو تبذير، طبقًا لما وصت به الشرائع السماوية، والمحافظة علي مصادر المياه والمجاري المائية من التلوث، بعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بداخلها، حفاظًا علي الصحة العامة، وتعريف السيدات بالمجهودات التي تبذلها الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن مطابق للمواصفات الصحية المصرية السليمة، وتعريفهم بمشروع الصرف الصحي الذي يتم تنفيذه داخل القرية وطرق التواصل مع الشركة في حال وجود مشكلة تتعلق بأعمال التنفيذ، حتي يتم حلها حينها.

تدريب العاملين علي تقييم مخاطر بيئة العمل

كانت قد نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية للعاملين بالشركة، علي كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث، وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ، بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة

الهدف من تدريب العاملين على تقييم المخاطر والوقاية منها

ويهدف تدريب العاملين علي تقييم المخاطر، وإجراءات الوقاية منها، هو الحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.

وتدعم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، البرامج التدريبية بجميع التخصصات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة لتشكيل فرق عمل قوية تتمتع بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية اللازمة لتحسين وتطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية.

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