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مياه الفيوم تعقد ورشة عمل للتعريف بأحدث معدات الإنتاج

ورشة عمل بشركة الفيوم
ورشة عمل بشركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل بالتنسيق مع شركة NIVUS المتخصصة فى مجال إنتاج أجهزة القياس والتحكم، تهدف إلي الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وتقليل الفاقد باستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة، ومراقبة الضغوط وكميات المياه الموزعة بالشبكات من أجل ضمان وصول المياه لجميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة  .

تطوير منظومة إنتاج مياه الشرب

وتسعي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الي تطوير وتحديث منظومة العمل بالوصول لكل ما هو جديد وحديث، ويساهم في توفير الجهد والوقت للوصول لأعلى معدلات الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، وبما يتناسب مع توجهات الدولة عبر استراتيجية مصر 2030  وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أجهزة جديدة لتطوير الإنتاج بأساليب حديثة

واستعرضت شركة NIVUS  بعض أجهزة القياس والتحكم، والتى تخدم مجال صناعة المياه وأجهزة الكشف عن التسرب وتقسيم الشبكات الى مناطق معزولة DMA وتركيب عدادات قياس معدل التصرف ومسجلات الضغوط على مداخل ومخارج هذه المناطق بهدف المتابعة والمراقبة المستمرة لهذه المناطق.

ندوة ترشيد الاستهلاك  بمشاركة مركز النيل للاعلام

ونظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بحضور محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدي مدير البرامج بقاعة مركز النيل للإعلام وبحضور عدد كبير من المواطنين.

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تناولت الندوة التوعوية أهمية المياه وأن ترشيد استهلاكها مسئولية مشتركة، وتتطلب التكاتف للحفاظ علي كل نقطة مياه من الإهدار في ظل التحديات التي تحيط بالبلاد،  ومحدودية الموارد المائية وثبات حصة مصر من مياه النيل والزيادة السكانية المرتفعة التي تشهدها الدولة، التي تتجاوز 2.5 مليون نسمة سنويا، وعلي الجميع أن يدرك حجم المشكلة وأن يعوا أن حلها يكمن في الترشيد وغرس سلوكيات إيجابية داخل كافة المجتمع حتى نعبر بوطننا لبر الأمان.

 

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