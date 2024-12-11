مياه الفيوم تنظم دورة تدريبية للفنيين علي مهارات التحاليل المعملية

تنظم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية بعنوان " إجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليل "، ضمن خطة التدريب الخاصة بالمسار الوظيفي، تستهدف فنيي تشغيل الصرف الصحي بالدرجة الثانية، ويشرف علي البرنامج التدريبي الإدارة العامة للتدريب، لرفع كفاءة وبناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في مجال الصرف الصحي

الهدف من تدريب فنيي الصرف تشغيل الصحي

وقال الدكتور محمود الغندقلي مدير عام الإدارة العامة للتدريب، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الدورة التدريبية تهدف إلي تعريف العاملين التحاليل المعملية المطلوبة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمعايير المصرية البيئية لصرف المخلفات السائلة علي المسطحات العذبة والمسطحات غير العذبة، وحسابات التحكم في تشغيل محطات معالجة مياة الصرف الصحي، وكيفية حساب كفاءة محطات المعالجة، بهدف الوصول إلى التشغيل الأمثل للمراحل المختلفة في المحطات.

استخدام التحاليل لحل مشكلات الصرف الصحي

كما تم تعريف المتدربين علي كيفية استخدام التحاليل المعملية في تحديد مشاكل التشغيل المختلفة، وكيفيه حل هذه المشاكلات، للحصول على السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة بالجودة العالية التي تجعله مطابق للقوانين والتشريعات والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ونظافة البيئة

تفاصيل العينات وخريطة مواقع سحبها

كانت معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد سحبت 33169 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب، بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

كما سحبت 973 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي، والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و65 عينة صرف صناعي، عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي، من المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، للتأكد من مطابقة هذه العينات للمعايير البيئية الخاصة بصرف هذه المنشآت، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن موافقة إدارة الصرف الصناعي، كأحد بنود إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت.

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