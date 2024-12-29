انقطاع مياه الشرب 18 ساعة عن 3 مراكز في الفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب عن بعض قري مراكز الفيوم وابشواي ويوسف الصديق، بسبب مسر مفاحئ في خط ناقل سعة 1000 مليمتر د، بطريق الفيوم بني سويف، وتوجهت إلى موقع الكسر فرق التدخل السريع لإصلاح الخط، ما يتبع انقطاع الخدمة عن قرى المراكز سالفة الذكر.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب بمركز الفيوم قرى (دسيا - وعزبه عاشور )، ومن مركز أبشواي تتأثر بانقطاع الخدمة قرى (طبهار - النصارية - ابو دنقاش)، أما مركز يوسف الصديق فيتأثر بانقطاع مياه الشرب بالكامل ما عدا قرى ( الحامولي والنزله وكحك ).

بيان شركة الفيوم لمياه الشرب

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه قد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 1000 مليمتر بطريق الفيوم - بني سويف، ما استلزم قطع المياه لمدة 18ساعه اعتبارًا من الساعه 2 ظهر اليوم الأحد حتى الثامنة من صباح غد الإثنين، عن القرى سالفة الذكر، وجاري حاليًّا أعمال الإصلاح.

توفير مياه صالحة للشرب في الحالات الملحة عن طريق الخط الساخن

وقد وفرت الشركة فور وقوع الكسر كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01275358538.

وسيتم إطلاق مياه الشرب إلى القرى المتضررة فور الانتهاء من إصلاح العطل، وتصل الضغوط إلى طبيعتها المعتادة خلال ساعتين من الانتهاء من إصلاح العطل.

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