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انقطاع المياه عن هذه المناطق في الفيوم.. غدا

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بالقيوم، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع مياه الشرب في الفيوم، غدًا الأربعاء، لمدة 12 ساعة،  بسبب بعض أعمال صيانة بمحابس الخطوط الرئيسية قطر 1000 مليمتر، ويبدأ انقطاع المياه، من الساعة 10 صباح غدا، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وسيتم ضخ المياه بعد انتهاء الصيانة لتصل إلي جميع المناطق المتأثرة خلال ساعتين على الأقل، يكون الضغط بكامل قوته.

 

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

 ويتأثر بانقطاع مياه الشرب، في مركز الفيوم قري " دسيا، زاوية الكرادسة، منشأة عبدالله، الشيخ فضل وتوابعهم "، وفي مركز إبشواي، يتأثر بانقطاع الخدمة كل قرى المركز عدا قرى " طبهار، والنصارية، والعجميين، والمناطق السياحية"، وفي مركز سنورس تتأثر بانقطاع المياه قري " فيديمين- سنهور  القبلية والبحرية - ترسا- نقاليفة - مدينة سنورس - المناطق السياحية وتوابعهم "، ويتأثر من مركز يوسف الصديق، تتأثر مدينة يوسف الصديق  وجميع قري المركز، عدا قرى " النزلة - الحامولي - المقراني "، ومن مركز إطسا  قرى "  قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - الجبل وتوابعهم".

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 وناشدت الشركة لمواطنين والمستشفيات والمخابز، في المناطق المتضررة بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه، وفي حالة الضرورة القصوى يتصل المتضرر بالخط الساخن 125، لتوفير احتياجاتهم عن طريق فناطيس الشركة.

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