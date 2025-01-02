الشيخ عبد الرحمن الدروي، افتتح إذاعة المملكة العربية السعودية.. قرأ بـ"الأقصى" جمعتين متتاليتين.. و"القرآن الكريم" تحتفل بذكراه

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الـ 34 على وفاة القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم الثاني من يناير عام 1991.

ولد القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي في أغسطس عام 1903م، في قرية "دروة" بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وأتمَّ حفظ القرآن الكريم في كُتَّاب القرية وهو لم يتعدَّ التاسعة من عمره، ثم انتقل إلى القاهرة، وهناك التحق بالأزهر الشريف للاستزادة من العلم والثقافة.

سطع نجم الشيخ الدروي وأخذ يتألق في عالم القراءة، لما كان يتمتع به من صوت دافئ، وقرار سليم، ونبرة تهز الوجدان قبل الآذان، حتى عرفه القاصي والداني.

الشيخ عبد الرحمن الدروي

دخوله إلى عالم الإذاعة

وفي عزاء محمود فهمي النقراشي باشا، قرأ الشيخ القرآن الكريم، فسمعه رئيس الحكومة، آنذاك، وهو يرتل ترتيلًا حسنًا بصوت شجي، فسأل عن اسمه، ولماذا لم يقرأ في الإذاعة؟! فدخل إليها عام 1942م.

أول قارئ يفتتح إذاعة المملكة العربية السعودية

وفي أثناء أدائه فريضة الحج عام 1948م، طلبته الحكومة السعودية ليفتتح أول إذاعة للمملكة، وكان معه في ذلك الوقت رئيس بعثة الإذاعة المصرية، فوافق وسجَّل 4 ساعات، ورفض أن يتقاضى أجرًا على التسجيلات قائلًا: “كيف أتقاضى أجرًا عن قرآن تلوته في بلد نزل عليه وفيه القرآن! سأقرأ من دون شروط”.

تلاوته في المسجد الأقصى

وفي عام 1953م، دُعي إلى المملكة الأردنية، وهناك سجَّل 16 تسجيلًا، ومن حسن حظه -وهذا لم يتَح للكثيرين- أن قرأ سورة الكهف بالمسجد الأقصى جمعتين متتاليتين، وقتها كانت فلسطين تتبع المملكة الأردنية، وهي سابقة ليست لغيره.

وكتبت عنه جريدة الدفاع الأردنية تقول: “تعاقدت دار الإذاعة الأردنية مع المقرئ الشهير الشيخ عبد الرحمن الدروي، من كبار المقرئين في الإذاعة المصرية على المجيء إلى الأردن لتسجيل بعض القراءات له، وقدم الشيخ وقد سجلت له 16 تلاوة، وتبرع فضيلته بتلاوة آي الذكر الحكيم في المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضية، وسيقرأ فضيلته غدًا بالحرم الإبراهيمي وسيظل يقرأ طيلة مدة إقامته هنا في المسجد الأقصى (دون مقابل)”.

وقالت عنه جريدة ”فلسطين” تحت عنوان ”مقرئ معروف من مصر”: “قدم إلى رام الله يوم الثلاثاء الماضي المقرئ المعروف بدار الإذاعة المصرية فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدروي بدعوة من دار الإذاعة الأردنية الهاشمية، لتسجيل آي الذكر الحكيم، لمدة أربع ساعات، ثم يعود إلى القاهرة، وقد أدى فضيلته صلاة الجمعة أمس بالمسجد الأقصى المبارك، وقد أقام الشيخ عبد الغني كاملة، مأدبة غداء على شرف الشيخ عبد الرحمن الدروي الذي كان موضع حفاوة وتكريم الكثيرين من مقدري علمه وفضله، نرحب به ونتمنى له طيب الإقامة في الأردن بين أهله وإخوانه”.

هذا هو ما دفع إذاعة لندن عن طريق الاستديو الخاص بها بالقاهرة، والذي كان يشرف عليه الرائد السيد بدير، إلى أن تسجل له عدة تسجيلات، تعد من أندر التسجيلات للشيخ الدروي، وقد أرسل ابنه محمود - وهو واحد من سبعة أبناء للشيخ - وهو مدير للإدارة القانونية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أرسل للإذاعة في طلب تسجيلات والده، فاهتم المسئولون عن الإذاعة وأخبروه بأن القسم العربي بالإذاعة قد وافق على منحه بعض التسجيلات، وأرسلوا إليه شريطًا واحدًا عليه عدة قراءات للشيخ تتراوح بين 8 و12 دقيقة.

وكان من هواياته الاستماع إلى تسجيلات الشيخ علي محمود، والشيخ محمد رفعت، وكان شغوفًا بحضور الليالي التي كان يقيمها الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الذي كان يصف صوته بأنه “من أعظم الأصوات!”.

مرضه ووفاته

وعلى الرغم من شهرته التي ارتفعت مع الأيام، فإنه لم ينسَ قريته وأهله، فظل على عمله بينهم مأذونًا للقرية حتى بعد انتقاله إلى القاهرة، كانت في صوته نبرة تأخذك إلى حيث رحيق الجنة.

في عام 1962 أصيب الشيخ الدروي بمرض الأحبال الصوتية، ولم يستطع تسجيل القرآن مرتلًا، فآثر الانسحاب من عالم الميكروفون، ليظل صوته في ذاكرة مريديه ومحبيه عشرين عامًا قبل وفاته في مثل هذا اليوم الثاني من يناير عام 1991م.

وتحتفل اليوم الخميس إذاعة القرآن الكريم بذكرى رحيله من خلال تقديم تلاوات نادرة له.

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