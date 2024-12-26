مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو)

تعيينات الحكومة، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد وأشيع بشأن وجود تعيينات بالحكومة بدءًا من 30 ديسمبر الجاري.

قرارات الحكومة ومنشور التعيينات

وأكد "الحمصاني" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": أن ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تعيينات بالحكومة بدءًا من 30 ديسمبر الجاري، غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلي أن طريقة الصياغة الخاصة بالمنشور مختلفة تمامًا عن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.

توجيهات رئيس الحكومة للمحافظين

ولفت إلي أن اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين لمتابعة القضايا الأساسية التي تشكل أهمية خاصة للمواطنين، ومن أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق وتوفير السلع وإقامة نظام السوق الواحد، وعدم وجود أي زيادات سعرية غير مبررة.

وتابع هناك توجيهات للمحافظين بشأن أهمية متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع للشكاوي والتواصل المستمر مع المواطنين.

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