استشهاد فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي على حي الشجاعية بغزة

استشهد فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، علي حي الشجاعية في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.

جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"، لأن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.

عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

وقال المكتب، في تقريره اليومي: لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.

وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.

عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

ولفت المكتب إلى أنه استشهد أكثر من 480 فلسطينيًّا، بينهم 91 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.

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