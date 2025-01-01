الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يلتقي وفد الشباب والرياضة لمناقشة عدد من المشروعات الخدمية

محافظ سوهاج يلتقى
محافظ سوهاج يلتقى وفد من شباب

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه، وفد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات الخدمية بقطاع الشباب والرياضة، لخدمة المواطنين بسوهاج، وذلك بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة 

وتناول اللقاء مناقشة إجراءات وخطط تطوير عدد من المشروعات الرياضية والترفيهية في قطاع الشباب والرياضة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح أهالي سوهاج، ومنها " تطوير بيت شباب سوهاج ليصبح أحد المنارات الشبابية في مصر والمحافظة بعد رفع كفاءته وزيادة مساحته وإضافة عناصر جديدة للبيت تجذب أبناء المحافظة ورواد بيوت الشباب، خاصة وأنها تتمتع بسمعة عالمية ويفد إليها الشباب من جميع أنحاء العالم، وكذا بحث الاستغلال الأمثل لمركز شباب جزيرة الزهور، واستغلال الموقع المتميز للمركز الذي يقع بجزيرة الزهور وسط النيل".

 

تناول اللقاء أيضا مقترح إقامة مدرسة يابانية بمركز شباب النصر بحي راشد لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، ودارسة تحويل نزل الشباب بحي الكوثر إلى مركز تنمية شبابية، وأكد المحافظ أن وزارة الشباب والرياضة تعني بالتوسع في الاستفادة من كافة الأصول والمنشآت بالمحافظة للعمل على تشغيليها وفق أحدث النظم، وتقدم أوجه دعم متعددة للمحافظة في إطار من التنسيق والتعاون المتبادل.

 

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الادارة المركزية لمراكز الشباب الشباب والرياض اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج خدمة المواطن محافظة وكيل وزارة الشباب والرياضة

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