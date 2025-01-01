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لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية أن شرطة لندن منهمكة بمطاردة شاب وصفته بأنه "لص منفرد" لتمكنه من التسلق إلى قصر مجاور لمنزل سفيرة إسرائيل في لندن، وسرقة مجوهرات بقيمة أكثر من 13 مليون دولار

حادثة سرقة كبير في بريطانيا 

ومع أن اللص الذي دخل إلى القصر المكون من 21 غرفة، كان ملثما، إلا أن الشرطة البريطانية جمعت أدلة مما صورته كاميرات للمراقبة الداخلية، تشير إلى أن معدل عمره 30 عاما، وهو أبيض البشرة، بطول 1.75 متر، وكان يرتدي سترة داكنة وسروالا واسعا وقبعة بيسبول رمادية.

 

مسروقات بملايين الدولارات من منزل 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللص دخل إلى قصر المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شافيرا هوانج المكون من 5 طوابق على مساحة 2000 متر مربع، والذي يقع إلى جانب منزل السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي في منطقة بريمروز هيل الراقية شمال غرب العاصمة البريطانية.

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وقالت ديلي ميل إنه خلال 19 دقيقة تمكن من سرقة خاتم ماسي، عيار 10.73 قيراط، وخاتمين ماسيين ماركة De Beers على شكل فراشة، وآخر Hermes عيار 3.03 قيراط، وخاتم من الزبرجد،  إضافة لأقراط ياقوت وردي ماركة Katherine Wang على شكل فراشات، وساعات وأساور مرصعة، وحقائب نسائية قيمتها 15.000 استرليني، ومبلغ 150 ألف استرليني نقدا.

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بريطانيا حادثة سرقة لندن سفيرة اسرائيل

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