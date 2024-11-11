البداية والختام مع عبد الفتاح الشعشاعي، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعي وماتيسرمن سورة الأنعام 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سور النبأ- النازعات- التكوير 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النجم- الفجر- البلد 30 ق( بمناسبة ذكراه )
44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف 15 ق
45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز خلف الله البرجينى وما تيسر من سورتى الحجر- النحل 15ق
11:44 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / فتحى قنديل وما تيسر من سورة فاطر 30ق
56: 12 ( قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /عبد الفتاح الطاروطى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 30ق
26: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة البقرة 15ق
أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ مصطفى إسماعيل في 14:44 مدة التلاوة 26 ق
- والتلاوة من سورة الشعراء تسبقها تقدمة د /عبد الفتاح عاشور ومدة التلاوة 5ق
16:33 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الحجرات- ق 15ق
17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود البجيرمى وما تيسر من سورتى النحل – الإسراء 30ق
17:40( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الصف 15ق
18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى لقمان – الطارق 30ق
19:01( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 22ق
19:33( قرآنبعدالعشاء) تلاوةللشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الروم 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورة البقرة 44ق
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /فؤاد العروسى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق
03:30(قرأن قبل الفجر) للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة فصلت 30ق
05:18(قرأن بعد الفجر) للشيخ / فتحى محمد سليمان وما تيسر من سورتى الزخرف- الدخان 30ق
05:36(قرأن قبل الفجر) للشيخ / إبراهيم المنصورى وما تيسر من سورة يوسف 15ق
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