الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الكهرباء يستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث سبل دعم خطة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء مع محافظ الوادي الجديد

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى استخدام المحطات الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات فى نطاق المحافظة وخاصة مشروعات التنمية والتصنيع الزراعي، وكذلك التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بما يساهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين.

التوسع فى استخدام المحطات الشمسية لتوفير الكهرباء

ناقش الاجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات لدعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة فى نطاق المحافظة، وكذلك الإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من الفقد الفنى والتجاري وموقف إقامة محطات محولات فى الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية فى أبوطرطور وغيرها من المشروعات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي فى نطاق محافظة الوادي الجديد وسبل تقديم الدعم والمساندة للقطاع للتوسع فى بناء المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء فى إطار تعظيم العوائد واستغلال السطوع الشمسى الذى تتمتع به المحافظة.

الخطة العاجلة لتحسين خدمات الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة على مواصلة الجهود فى إطار الخطة العاجلة لتحسين خدمات الكهرباء ودعم خطط التنمية في مختلف محافظات الجمهورية لاسيما محافظة الوادي الجديد من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار فى المحافظة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفى محافظة الوادي الجديد تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل ومشروعات الاستثمار الزراعي والمصانع، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه ثمن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جهود التعاون المستمرة مع الوزارة لمساندة جهود التنمية ودعم خطة التوسع وتدعيم شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة، لافتًا لحرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لاستغلال مواردها الطبيعية وما تتمتع به من سطوع شمسي على مدار العام في إقامة محطات طاقة شمسية جديدة.

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