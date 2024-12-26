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ثقافة وفنون

ساقية الصاوي تحتفل بذكرى القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل

القاريء الشيخ مصطفى
القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل في حضرة الملك فاروق - فيتو

تحتفل ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء غد الجمعة، بالذكرى السنوية لوفاة القارئ  الشيخ مصطفى إسماعيل. يأتي هذا الاحتفال المقرر انطلاقه بقاعة الكلمة في السابعة مساء، تزامنًا مع الذكرى السادسة والأربعين على رحيل القارئ الكبير.  يحضر الحفل -الذي يتضمن إذاعة باقة من أبرز تلاواته النادرة- عدد كبير من محبيه. 

مسيرة حافلة مع القرآن الكريم

كان الموت غيَّب القارئ الجليل في السادس والعشرين من ديسمبر 1987 بعد مسيرة حافلة في تلاوة القرآن الكريم.  ويعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل واحدًا من أبرز بناة دولة التلاوة المصرية وصُناع مجدها في عصرها الذهبي.

ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لوفاة القاريء الشيح مصطفى إسماعيل، فيتو
ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لوفاة القاريء الشيح مصطفى إسماعيل، فيتو

تميَّز القارئ الراحل منذ صغره بأداء فذٍّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم. 

تراث قرآني ضخم

عاش القاريء الفذ 73 عامًا..قضى نحو 60 عامًا منها على دكة التلاوة، مُحققًا من الذيوع والشهرة والتقدير والأوسمة والنياشين محليًا وعربيًا ما لم يتوفر لمعاصريه ولاحقيه، كما قرأ القرآن الكريم بـ19 مقامًا بفروعها بصوت عذب وأداء متفرد ونَفَس طويل. زار الشيخ مصطفى إسماعيل القدس وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى مرتين، الأولى: عام 1960، والثانية: رفقة الرئيس السادات 1977. ترك مصطفى إسماعيل للمكتبة المصرية نحو 1300 تلاوة..وتسجيلًا للمُصحف المُرتل تبثه إذاعة القرآن الكريم بانتظام.

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ساقية عبد المنعم الصاوي الشيخ مصطفى اسماعيل قاعة الكلمة دولة التلاوة المصرية
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