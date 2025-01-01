الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل

قناة الجزيرة فى فلسطين،
قناة الجزيرة فى فلسطين، فيتو

قررت السلطة الفلسطينية، اليوم، وقف بث قناة الجزيرة فى الأراضى المحتلة، متهمة الفضائية القطرية ببث مواد تحريضية وإثارة الفتنة.

 

السلطة الفلسطينية تقرر وقف قناة الجزيرة 

وحسب وكالة أنباء فلسطين الرسمية "وفا"، قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

قناة الجزيرة، فيتو
قناة الجزيرة، فيتو

وجاء القرار، إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، حسبما ذكرت السلطة الفلسطينية.

 

حماس تستنكر قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

من جانبها، استنكرت حماس قرار السلطة الفلسطينية بـ وقف بث الجزيرة، ووصفت الحركة القرار بأنه انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي ويهدف لتكميم الأفواه.

وقالت حماس، أن قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب الجزيرة غير قانوني وغير مبرر وإساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة.

ويعود قرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة، لاتهام الأخيرة بتغطيات منحازة لما للاشتباكات الجارية في مخيم جنين بين أمن السلطة والمقاومين.

إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل

اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين مقاومين وأمن السلطة الفلسطينية (فيديو)

 

 

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