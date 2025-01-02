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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025، فى البنك المركزي والبنوك المصرية.


سعر الدولار اليوم

 وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

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سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

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الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

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سعر الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

 

 

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