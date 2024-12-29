الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أسعار الدولار اليوم ، شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا بحركة التداولات اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024،  فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الدولار - فيتو 
اسعار الدولار - فيتو 

أسعار الدولار اليوم

 وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.81 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار 
اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.84 جنيهًا للشراء و50.94 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.82 جنيهًا للشراء و50.92 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.82 جنيهًا للشراء و50.92 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

اسعار الدولار 
أسعار الدولار 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى المصرى البنك التجارى الدولى سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار فى البنوك المصرى سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الدولار فى بنك مصر

مواد متعلقة

خسائر البورصة فى أسبوع، 301.8 مليار جنيه سيولة متداولة.. خبراء: السندات استحوذت على نصيب الأسد من التداولات لهذا السبب

أسعار الدولار منتصف حركة التداولات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

8 اجتماعات خلال 2024.. رحلة قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي (إنفوجراف)

الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

4268 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الذهب بالصاغة اليوم السبت، المعدن الأصفر وصل لكام؟ (تحديث لحظي)
ads

الأكثر قراءة

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

بعد حادثي كوريا الجنوبية وكندا، طائرة هولندية تخرج عن مسارها (صور)

أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

تهديد مدير الرعاية الصحية بماسبيرو والأمن يحقق في الواقعة

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

منوعات

المزيد

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية