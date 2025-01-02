الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

اليوم، عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة انتهاء السنة المالية

عودة العمل بالبنوك
عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية، فيتو

تستأنف البنوك العمل اليوم الخميس 2 يناير 2025 في نفس المواعيد الرسمية للموظفين والجمهور بعد تعطيل العمل بها أمس الأربعاء بمناسبة إغلاق السنة المالية 2024.

وتعود البنوك لاستئناف العمل اليوم الخميس في المواعيد الرسمية من 8 صباحًا إلى 4 عصرًا للموظفين ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرًا للجمهور.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر أمس الأربعاء الأول من يناير ٢٠٢٥، بمناسبة نهاية السنة المالية للبنوك يوم الثلاثاء الماضي.

ويعمل في القطاع المصرفي 36 بنكًا خاضعًا تحت رقابة البنك المركزي بعد خروج الأهلي اليوناني بعدد نحو 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

 

البورصة والرقابة المالية

كما تستأنف البورصة المصرية، العمل اليوم الخميس 2 يناير 2025، بعد تعطيل العمل بها بمناسبة انتهاء السنة المالية.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية، ويستأنف العمل بالبورصة اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

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البنوك البورصة المصرية المواعيد الرسمية
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