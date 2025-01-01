الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يطلق النار علي فلسطيني دهس جنديا إسرائيليا

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أسفرت عملية دهس بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، اليوم الأربعاءـ عن إصابة جندي إسرائيلي وتحييد سائق المركبة.

 

الاحتلال يطلق النار علي فلسطيني دهس جنديا إسرائيليا 

وأطلق جيش الاحتلال  الإسرائيلي النار على فلسطيني قال إنه نفذ عملية دهس بالقرب من قرية دير قديس قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "ورد بلاغ عن حادث دهس بالقرب من قرية دير قديس قرب رام الله حيث تم تحييد مشتبه فيه في المكان".

جندي إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة جراء الدهس

 

ومن جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في الدهس.

وأضاف: "لاحظت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحرك في المنطقة وجود مركبة قادمة، وبالقرب منها رأوا أن السيارة انحرفت إلى يسار المسار واصطدمت بأحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة".

وتابعت: "قامت قوة عسكرية بإطلاق النار مما أدى إلى اصطدام السيارة بصخرة، وتم تحييد السائق" في إشارة لإطلاق النار عليه، ولم توضح طبيعة إصابة السائق أو اسمه.

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