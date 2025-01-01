الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أفلام ومسلسلات عربية وعالمية، خريطة منصة شاهد في يناير 2025

منصة شاهد، فيتو
منصة شاهد، فيتو

طرحت منصة شاهد خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر يناير، وكانت البداية مع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر وهو مسلسل جريمة يعرض حصريًا على المنصة في ٢ يناير.

مسلسل القضاء الموسم الثاني وعائلة شاكر باشا

ومن أبرز الأعمال الفنية التي سيبدأ عرضها اليوم ٣ يناير عبر منصة شاهد هو مسلسل القضاء الجزء الثاني، ويوم ٥ يناير سيعرض مسلسل عائلة شاكر باشا وهو عرض أول وحصري على المنصة.

وسينطلق عرض فيلم werewolves within يوم 9 يناير الجاري، وهو فيلم كوميدي وسيعرض بشكل حصري على المنصة، أما فيلم wrong turn فيعرض يوم ١٠ يناير وهو فيلم رعب، وفي اليوم ذاته سيبدأ عرض فيلم الرعب till death do us part.

وفي يوم ١١ يناير سيتوفر عبر المنصة فيلم monster family 2 وهو عمل سينمائي يصنف كوميدي، وفي ١٤ يناير سيتوفر فيلم hotel transylvania 3.

وسيتوفر مسلسل طراد عبر المنصة ابتداءًا من يوم ١٧ يناير، وفي ١٨ يناير سيتم عرض Joy Awards على المنصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاهد منصة شاهد أعمال منصة شاهد في يناير الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

السيناريست أيمن سلامة ناعيا بشير الديك: أحد أعمدة كتابة السيناريو

عمرو سلامة ينعي بشير الديك: رحم الله الكاتب الأسطوري

صبري فواز ينعي السيناريست بشير الديك: مع السلامة يا أستاذ

ناجي العلي، حكاية فيلم كتبه بشير الديك وتعرض لهجوم شرس وصل لاتهام صناعه بالعمالة
ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

"تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال".. ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي

12 تريليون جنيه مجمدة، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة بشأن الشقق المُغلقة

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

صلاح على القمة.. أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة في الدوريات الكبرى لأوروبا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية