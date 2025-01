أفلام ومسلسلات عربية وعالمية، خريطة منصة شاهد في يناير 2025

طرحت منصة شاهد خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر يناير، وكانت البداية مع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر وهو مسلسل جريمة يعرض حصريًا على المنصة في ٢ يناير.

مسلسل القضاء الموسم الثاني وعائلة شاكر باشا

ومن أبرز الأعمال الفنية التي سيبدأ عرضها اليوم ٣ يناير عبر منصة شاهد هو مسلسل القضاء الجزء الثاني، ويوم ٥ يناير سيعرض مسلسل عائلة شاكر باشا وهو عرض أول وحصري على المنصة.

وسينطلق عرض فيلم werewolves within يوم 9 يناير الجاري، وهو فيلم كوميدي وسيعرض بشكل حصري على المنصة، أما فيلم wrong turn فيعرض يوم ١٠ يناير وهو فيلم رعب، وفي اليوم ذاته سيبدأ عرض فيلم الرعب till death do us part.

وفي يوم ١١ يناير سيتوفر عبر المنصة فيلم monster family 2 وهو عمل سينمائي يصنف كوميدي، وفي ١٤ يناير سيتوفر فيلم hotel transylvania 3.

وسيتوفر مسلسل طراد عبر المنصة ابتداءًا من يوم ١٧ يناير، وفي ١٨ يناير سيتم عرض Joy Awards على المنصة.

