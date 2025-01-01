موعد بدء عرض مسلسل البث: خاطف من نوع آخر على شاهد

كشفت منصة شاهد عن إطلاقها مسلسلًا جديدًا لعشاق الدراما الخليجية وهو المسلسل الكويتي “البث: خاطف من نوع آخر”، والذي يشارك به نخبة من نجوم الكويت على رأسهم يوسف البلوشي.

موعد بدء عرض مسلسل البث خاطف من نوع آخر

مسلسل البث خاطف من نوع آخر سينطلق عرضه غدًا الخميس 2 يناير على منصة شاهد وهو مسلسل قصير مكون 10 حلقات.

تفاصيل مسلسل البث: خاطف من نوع آخر

يجمع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر نخبة من أبرز نجوم الدراما الكويتية والخليجية، حيث يشارك فيه مجموعة من الأسماء اللامعة التي تضمن للمشاهد تجربة فنية مميزة، حيث يتألق في المسلسل كل من يوسف البلوشي، ريم أرحمة، مهند الحمدي، عبدالمحسن القفاص، بيبي العبدالمحسن، طلال سام، خالد الصراف، آسيا الشمري، عيسى جبر.

وتدور أحداث مسلسل البث: خاطف من نوع آخر حول مجموعة من المشاهير الذين يظنون أن حياتهم المليئة بالأضواء والشهرة هي الحياة المثالية، لكن سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يجدون أنفسهم مختطفين في ظروف غامضة تثير التساؤلات، ومع تصاعد الغموض حول اختطافهم، يبدأ البحث عنهم، لتتوالى المفاجآت والتطورات الدرامية.

شاهد تروج للمسلسل قبل انطلاقه

وروجت منصة شاهد لمسلسل البث: خاطف من نوع آخر قبل انطلاق عرضه حيث نشرت تفاصيل شخصيات أبطال المسلسل وصورهم مرفقة بتعليق “أبطال مسلسلنا وصلوا.. تعرفوا عليهم وعطونا اسم أكثر شخصية متحمسين لها؟.. #البث خاطف من نوع آخر 2 يناير على #Shahid”.

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