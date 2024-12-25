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ثقافة وفنون

موعد انطلاق عرض مسلسل القدر على شاهد في مصر

أبطال مسلسل القدر،
أبطال مسلسل القدر، فيتو

مسلسل القدر، انطلق أمس ٢٤ ديسمبر مسلسل القدر على منصة شاهد في عدد من الدول العربية باستثناء مصر، حيث سينطلق عرض العمل على المنصة في مصر قريبا.

موعد عرض مسلسل القدر في مصر 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل القدر للمشتركين بمنصة شاهد من مصر يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر، وسيتم عرض 5 حلقات من المسلسل أسبوعيا من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل القدر 

يشارك في مسلسل القدر نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت وميلاد يوسف ورندة كعدي ووسام حنا وفيكتوريا عون. 

بوستر مسلسل القدر يجمع قصي خولي ورزان جمال 

وسبق أن طرحت منصة شاهد بوستر جماعي لأبطال مسلسل القدر الذي يشارك به مجموعة من النجوم.

وتصدر الأبطال الثلاثة بوستر مسلسل القدر وهم رزان جمال وديمة قندلفت وبينهم قصي خولي.

مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية 

  مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

واشتهرت رزان جمال إحدى بطلات المسلسل بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

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ديمة قندلفت رزان جمال قصي خولي منصة شاهد نيقولا معوض ويبقي الحب

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